Глава Роспотребнадзора рассказала, когда откроются кинотеатры и спортзалы

Москва, 18 мая. Кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения откроются после того, как пройдут все три этапа снятия ограничений из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

«Для этого тоже написаны правила, но для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа», — заявила глава ведомства.

Попова напомнила, что на первом этапе снятия ограничений разрешается совершать прогулки на улице и заниматься спортом вдвоем и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе будут открыты магазины и возобновлена уличная торговля. На третьем этапе будут разрешены обычные прогулки в привычном формате.

Глава ведомства подчеркнула, что на всех трех этапах сохранятся требования носить маски и усиленные меры дезинфекции. Кроме того, люди старшего возраста все еще «должны будут максимально оставаться дома».

По состоянию на 18 мая, в России выявлено 290 678 случаев. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722.

Также Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, не стабилизировалась лишь в небольшом количестве регионов. Попова уточнила, в некоторых регионах РФ «в результате определенных вспышек и прошедших раньше и зарегистрированных ярких нарушений режима» эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась.