Путин отреагировал на ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Москва, 18 мая. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Дагестане складывается непросто, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, хотя сейчас обстановка с COVID-19 на территории РФ относительно стабилизировалась, опасность коронавирусной инфекции все равно остается. В Дагестане, в частности, регистрируются новые случаи заболевания, а также случаи тяжелых осложнений.

«В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой», — подчеркнул глава государства на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Ранее глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались более 40 врачей.

«Это действительно трагедия», — добавил он.

Министр отметил, что в настоящее время число жителей региона с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них лечатся в стационарах. По данным на 16 мая, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 29 пациентов, число умерших от внебольничной пневмонии составило 657 человек.

В России с начала эпидемии было выявлено 290 678 случаев заболевания коронавирусом. 70 209 человек выздоровели. 2 722 пациентов скончались. Сегодня порог выявляемости новых фактов заражения впервые за долгое время снизился и составил меньше 9 тысяч.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к постепенному смягчению введенных ограничительных мер готовы 27 регионов РФ.