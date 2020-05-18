В ДНР заявили об угрозе полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс

Минские соглашения Украиной не будут выполняться, а силовой вариант разрешения конфликта Киевом воспринимается как самый реализуемый. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Смена стратегии

Глава Украины Владимир Зеленский изменил стратегию возвращения Донбасса, которая была принята предыдущим президентом Петром Порошенко. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

Она отметила, что Украина стремится предоставить более официальный статус делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Она добавила, что Киев якобы начал придерживаться Минских соглашений и выполнять их.

«На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — сообщила Бардина.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры о выборах на территориях Донецкой и Луганской народных республиках. Но их проведение допускается только после того, как Киев будет контролировать границу с Россией.

Угроза наступления

Владислав Бердичевский обратил внимание на тот факт, что для мирного урегулирования конфликта Зеленским за весь год президентства сделано не было ничего.

«Можно понимать эти заявления как сигнал о том, что эскалация конфликта будет усиливаться, обстрелы — продолжаться, а выполнение Минских соглашений украинской стороной и в дальнейшем будет заморожено. Зеленский уже неоднократно утверждал, что политику Порошенко он не будет продолжать. И в этом он не соврал — политику Порошенко он не продолжил, а многократно усилил. И нынешние заявления нам оптимизма не прибавляют», — пояснил Владислав Бердичевский.

Политик убежден, что Минские соглашения выполняться не будут, а силовой вариант разрешения конфликта Киевом сегодня воспринимается как самый реализуемый. В том числе и со стороны западных участников процесса.

«Разумеется, украинские политики в данном случае играют на популизме в сторону радикальных формирований, которые, по сути, обладают всей полнотой власти на Украине. Единственная смена стратегии, которую позволят Киеву радикалы и западные кураторы — это стратегия в сторону обострения конфликта. И ничего другого от Киева мы не ждем», — добавил Владислав Бердичевский.

Депутат НС ДНР подчеркнул, что никаких иллюзий по поводу умиротворения украинской стороны у республик нет. Киев продолжает пытаться манипулировать фактами, международными соглашениями и жульничать в информационном пространстве.

«Но они не могут обмануть реальность, а реальность ужасна — ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, разрушения домов и инфраструктуры, гибель и ранения мирных граждан, усиление блокады и намеренное ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе. Это и есть стратегия Украины и поменять ее Зеленский не в состоянии. По крайней мере, пока не будет отмашки от Запада», — заключил Владислав Бердичевский.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.