Большой китайский брат смотрит за тобой: как КНР контролирует китайцев по всему миру

Telegram-канал ДипломатЪ рассказывает, как правительство Китая установило контроль за своими гражданами, руководствуясь национальными особенностями.

В Китае существует один занятный способ времяпрепровождения — так называемые «облавные шашки» или вэйци (围棋), в Японии известные как настольная игра под названием «Го». Благодаря 围棋, как ни странно, можно понять всю суть нации, которая называет себя «кругом, вписанным в квадрат мира».

Если шахматы — это игра решающей победы, то вэйци — игра затяжной кампании. Шахматы учат подходу европейского военного теоретика Клаузевеца с его идеями о «центре тяжести, и кульминационном пункте»: игра начинается как борьба за центр на доске.

В китайской версии все по-другому. Вэйци учит искусству стратегического окружения и вырабатывают стратегическую гибкость, что и приводит к победе, достигнутой за счет психологического преимущества и недопущения прямого конфликта.

Это искусство отразилось на всех сферах жизни китайского государства, которое планомерно раскидывает свои сети по всему миру, постепенно оплетая «щупальцами» своего влияния всё новые регионы. Именно благодаря этому искусству для геополитической победы Китаю порой не приходится ставить во главе угла экономические вопросы — нужные им люди сами идут на сотрудничество, а идея того, что Китай несет им исключительно выгоду, возникает будто бы изнутри общества.

Как это работает?

Операции Китая по распространению своего влияния можно условно разделить на две отдельные группы — касающиеся зарубежной китайской диаспоры или же не этнических китайцев по всему миру.

В недалеком прошлом мероприятия для повышения влияния КНР были в основном направлены на «внутреннюю аудиторию» Поднебесной, и лишь малая часть усилий была приложена к иностранному направлению. После 1989 года ситуация изменилась: провалившийся «майдан» на площади Тяньаньмэнь заставил КПК признать необходимость устойчивых внешних связей с заграничной китайской общественностью — в первую очередь для отмены международных санкций.

Все началось с пары десятков отправленных китайских студентов на учебу в Лондон в 1980-ых, и за двадцать лет преобразилось в сотни институтов Конфуция по всему миру и миллиарды, потраченные на привлечение иностранных студентов. Конечно, это все привлекает большое внимание международной журналистской общественности — о возвышении «азиатского гиганта» (необязательно экономическом) написаны десятки тысяч статей и научных работ.

Китайская публичная панда-дипломатия действительно уже покорила сердца сотен миллионов по всему миру.

Однако мало кто знает о «стратегии единого фронта» — своеобразном антагонисте милой панды, призванном вернуть китайской нации былое могущество.

Что это такое?

Первоначально «единым фронтом» называли сотрудничество Китайской коммунистической партии и Гоминдан во время их знаменитого Северного похода и японо-китайской войны.

Однако после прихода к власти Си Цзиньпина это выражение приобрело качественно новый смысл.

Выступая с программной речью в октябре 2017 года, председатель КНР призвал к «тесному объединению с китайской диаспорой для омоложения нации во имя достижения великой национальной цели». Для более точного понимания цитату стоит прочесть полность.

«Мы будем поддерживать обширные контакты с гражданами Китая за рубежом, возвращать китайцев и их родственников на Родину, чтобы они могли присоединиться к нашим усилиям по оживлению китайской нации», — говорится в заявлении.

Эта речь выражает в первую очередь личные убеждения Си Цзиньпина, которых он придерживался долгое время — еще в 1995 году в качестве губернатора провинции Фуцзянь он выдвигал идею «большой работы с китайцами за рубежом».

Придя к власти, он принялся воплощать свои идеи в жизнь, первым делом реформировав Департамент Единого Фронта КПК (中共中央统一战线工作部, далее — UFWD) — орган, занимающийся работой с различными иностранными элементами, представляющими интерес для КНР. Этим он максимально централизовал всю работу по этой линии в одной организации, подчиняющейся непосредственно ЦК КПК.

И чем он занимается?

С начала 2000-ых UFWD усилил контроль над гражданами КНР, проходящими обучение в учебных заведениях США. Дело в том, что с момента активизации своих международных контактов, Китай столкнулся с противоречивой проблемой. С одной стороны, китайцы стремятся вернуть обучающихся за рубежом на Родину, предотвращая «утечку мозгов», но с другой стороны, не приемлет «идеологических отклонений», с которыми китайские специалисты обычно возвращаются из США.

Нужно отдать Пекину должное: он не просто «закрутил гайки» по отношению к любителям заокеанского образования, но и создал для них престижные рабочие программы по возвращению домой, естественно, на условиях КПК.

В 2008 году под контролем UFWD была создана программа «Тысяча талантов» для целевого найма специалистов из числа этнических китайцев, которые получают поддержку в размере 1 миллиона юаней, а в течение службы на благо КНР еще 3-5 млн. По состоянию на 2018 год в программе зарегистрировалось более 7000 специалистов, большинство из которых вернули из-за рубежа, что ознаменовало китайскую победу над «утечкой мозгов».

А что там насчет усиления контроля над студентами в США?

UFWD активно работает с Ассоциацией китайских студентов и ученых (CSSAs), представительства которой чаще всего находятся в университетских кампусах и предоставляют китайцам необходимую помощь. Будучи ранее независимой, теперь Ассоциация находится под постоянным наблюдением большого брата, который в работе с ней нередко использует метод «кнута и пряника», что выражается в огромном финансировании нужд Ассоциации, или напротив — незамедлительном докладе в посольство КНР о «неподобающем» поведении китайских студентов или ученых.

UFWD использует своих студентов и для демонстрации любви китайской нации к собственному руководству: к примеру, когда в 2015 году Си Цзиньпин посетил Вашингтон, тысячи учащихся там китайцев выстроились с флажками вдоль улиц, по которым ехал кортеж председателя, приветствуя своего руководителя. Правда, произошло это не совсем спонтанно — акция была организована UFWD совместно с CSSAs, и организована весьма успешно: многие СМИ отметили произошедшее как пример «патриотизма», не зная о том, что студентам банально заплатили деньги UFWD.

А что еще делает UFWD?

Вот здесь есть очень интересная статья австралийского профессора политологии, который подробно изучил деятельность UFWD в собственном регионе.

В отличие от покупки пары часов размахивания флагами у студентов, маневры UFWD в Новой Зеландии больше походят на шпионский рассказ или игру Civilization.

Суть в том, что люди, которые раньше были сотрудниками UFWD, военной разведки Китая и членами КПК, а сейчас являются простыми иммигрантами в первом поколении, были избраны в парламент Новой Зеландии. Помимо этого, все они исполняют определенные функции, будь то работа с китайской общиной или же консультативные функции по вопросам выстраивания китайско-новозеландских отношений.

Яркий пример подобной практики: в августе австралийские власти выяснили, что иммигрантка из Китая — депутат нижней палаты парламента Глэдис Лю — в прошлом была сотрудницей UFWD, где сейчас числится как «почетный член». Забавно, что кандидат от лейбористкой партии, кого она победила в ходе предвыборной гонки, также являлся сотрудником UFWD.

То есть КНР внедряет своих людей в структуры власти маленьких стран, чтобы удобней переводить их в «русло китайской политики»?

Да. Но это лишь вершина айсберга, хоть и немаловажная. На самом деле, существует еще один малоизвестный момент, который играет на руку китайским властям.

Дело в том, что после того, как общественность выяснила, что в их представительских органах сидят так называемые «китайские агенты», в Австралии и в Новой Зеландии начались бурные дебаты касательно иммиграционного законодательства, что вылилось в расистские выпады по отношению к китайцам.

Это — лучшая поддержка аргумента КНР «о крови и почве», который Китай постоянно приводит в пример, чтобы убедить уехавших из страны китайцев вернуться на Родину. Мол, только КПК может защитить китайцев от расизма, а иностранная ксенофобия — лучшее тому подтверждение.

В истории, кстати, также есть пример, когда антикитайские настроения за рубежом играли КНР на руку.

Когда в США сенатор Маккарти боролся против «коммунистической угрозы», и уволены со своих постов были абсолютно все, кто хоть как-то подозревался в симпатиях к коммунизму, в Китай был выслан ученый по имени Цянь Сюэсэнь, который стал «отцом китайской ракетной программы».

А Маккарти, кстати, погубила его «охота на коммунистических ведьм». В конечном итоге Сенат вынес решение, порицающее его поведение, и он, будучи алкоголиком, умер от гепатита.