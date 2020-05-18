Пользователи Сети вновь заподозрили Алсу в накрутке просмотров

Москва, 18 мая. Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова вновь оказались в центре скандала.

9 мая по случаю Дня Победы Алсу и ее дочь дали небольшой концерт в рамках Youtube-шоу «Алена, блин!». Алсу и Микелла спели несколько песен военных лет.

За два дня видео с концертом набрало более 500 тысяч просмотров. При этом было всего лишь 600 лайков и 500 дизлайков, что кажется весьма странным с учетом огромного числа просмотров. Данный факт вызвал сомнения со стороны пользователей, которые выразили уверенность, что «просмотры накручены». По их мнению, «Алсу опять накрутила просмотры, только вот про лайки и дизлайки забыла».



В конечном итоге администрация Youtube скорректировала просмотры, после чего их количество уменьшилось до 200 тысяч. При этом по прошествии нескольких дней запись интернет-концерта Алсу и Микеллы исчезла. Автор Telegram-канала А_Сулейманов выразил уверенность, что видео было удалено по просьбе самой Алсу или ее супруга Яна Абрамова.

«Не портьте дочери будущее. Не исключено, что звезда вашей дочери еще загорится. Но пусть ее запомнят не как девичью версию ГномГномыча», — обратился А_Сулейманов к родителям Микеллы.

Напомним, победу в шестом сезоне телешоу «Голос.Дети» одержала дочь Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56,5% голосов. Однако телезрители и пользователи социальных сетей предположили, что в ходе голосования использовалась «система накрутки голосов». Позднее руководство Первого канала сообщило, что у представителей телекомпании есть вопросы к результатам зрительского голосования, по итогам которого «были зафиксированы некоторые аномальности». В конечном итоге руководство Первого канала отменило итоги голосования в финале проекта «Голос. Дети».