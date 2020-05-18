В ООН назвали страну, которую коронавирус может стереть с лица Земли

Москва, 18 мая. Пандемия коронавируса может стереть с лица Земли Йемен. Государство не способно справиться со вспышкой инфекции, заявил глава Агентства ООН по делам беженцев в Йемене Жан-Николя Бозе.

Бозе отметил в комментарии Sky News, что число заболевших в Йемене стремительно растет. При этом в стране не хватает лекарств, медицинского оборудования и врачей. Определить хотя приблизительное число больных коронавирусом также невозможно из-за отсутствия тестов.

«Коронавирус для Йемена может быть соломинкой, которая сломает спину верблюду», — считает Бозе.

В ходе пятилетней гражданской войны в Йемене оказались разрушены около половины всех медицинских учреждений. Еще до коронавируса в Йемене отмечались вспышки лихорадки денге, малярии и холеры. При этом иммунитет у населения крайне слабый.

По данным ООН, около 80% йеменцев (24 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи. Из-за пандемии резко сократился ее объем, 280 тысяч беженцев остались без какой-либо помощи.

Медицинский инженер Луай Таха аль-Махбаши согласился с представителем ООН.

«Йемен будет удален с карты мира. Ситуация действительно опасная», — подтвердил он в комментарии телеканалу.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в декабре прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке болезни статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявлено 4,626 миллиона случаев COVID-19, из них более 1,465 миллиона — на территории США. От вызванных вирусом осложнений скончались 311 363 пациента, более 1,679 миллиона человек смогли победить болезнь.