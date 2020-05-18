Попова рассказала о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах России

Москва, 18 мая. Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, не стабилизировалась лишь в небольшом количестве регионов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

«Все в одинаковой мере предприняли должное реагирование, проводили необходимые мероприятия, поэтому стабилизация отмечается по всей стране, во всех регионах», — сказала глава надзорного ведомства.

При этом, уточнила Попова, в некоторых регионах РФ «в результате определенных вспышек и прошедших раньше и зарегистрированных ярких нарушений режима» эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась. По ее словам, таких регионов не больше семи, отметили «Известия».

Говоря о тенденции уменьшения числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, Попова отметила, что дальнейшая динамика зависит от того, как россияне соблюдали меры предосторожности во время майских праздников, указал «ФедералПресс».

Накануне глава Роспотребнадзора сообщила, что в России остановлен рост распространения коронавирусной инфекции. При этом она предупредила, что соблюдать правила профилактики придется достаточно долго, несмотря на положительную динамику, также необходимо будет носить средства индивидуальной защиты.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 случаев. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722.