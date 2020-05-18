Менее девяти тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. События дня. ФАН-ТВ

Меньше 9000 заболевших за сутки В России суточный прирост новых случаев коронавируса опустился ниже 9000 и составил 8 926 человек, общее число заболевших 290 678. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Суточный темп прироста при этом стал минимальным за все время обострения ситуации с коронавирусом в стране, снизившись до 3,17%. Отмечается также, что у 3577 пациентов (40,1%) нет клинических проявлений болезни. Выписаны из больниц за сутки 2 836 пациентов, а за все время выздоровели 70 209 человек.

Совместное расследование Более 120 стран выступили за то, чтобы начать совместное расследование происхождения коронавируса. К предложению также присоединились Россия, Великобритания, Австралия, Канада. США и Китай пока воздержались от комментариев. Об этом сообщает газета The Guardian. Отмечается, что изначально предложение поступило от Евросоюза. Его члены хотят обеспечить «надлежащее и тщательное расследование» происхождения коронавируса. Версия о причастности китайских властей в документе не упоминается. Окончательное голосование по этому вопросу пройдет 19 мая. Предложение о расследовании может поступить во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Минсельхоз поддерживает ввоз ГМО для животных кормов Минсельхоз поддерживает упрощение допуска на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Напомним, ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 1 января 2021 года от государственной регистрации освобождаются генно-модифицированные соевые бобы и шрот для кормов животных. Отмечается, что постановление направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости продукции. А в перспективе министерство рассматривает возможность пересмотра условий ввоза кормов при достижении самообеспеченности соей.