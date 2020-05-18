Москва, 18 мая. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение уголовных дел против семи судей. Об этом сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

В запросе Бастрыкина идет речь о двух действующих судьях, а также о пяти судьях, которые уже ушли в отставку.

«Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела <…> состоится 27 мая», — говорится в сообщении коллегии.

Одно из дел СК планирует возбудить в отношении экс-главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной (сейчас занимает должность судьи) по статье о превышении должностных полномочий, пишет «АиФ». Также в список попал бывший судья Оренбургского областного суда Геннадий Петрухов, которого подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Кроме того, СК намерен возбудить уголовные дела в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Светланы Самгиной по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве, экс-судьи Гагаринского районного суда Смоленской области Александра Сычева по признакам преступления по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой по статье о мошенничестве.

В коллегии сообщили, что в представлении СК упоминается мировой судья судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин, который может стать фигурантом уголовного дела по статье о разбое, передают «Известия». В списке оказался и экс-судья Лискинского районного суда Воронежской области в отставке Евгений Капустин, который может стать фигурантом уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.