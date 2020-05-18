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Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение уголовных дел против семи судей

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Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение уголовных дел против семи судей

Москва, 18 мая. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение уголовных дел против семи судей. Об этом сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

В запросе Бастрыкина идет речь о двух действующих судьях, а также о пяти судьях, которые уже ушли в отставку.

«Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела <…> состоится 27 мая», — говорится в сообщении коллегии.

Одно из дел СК планирует возбудить в отношении экс-главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной (сейчас занимает должность судьи) по статье о превышении должностных полномочий, пишет «АиФ». Также в список попал бывший судья Оренбургского областного суда Геннадий Петрухов, которого подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Кроме того, СК намерен возбудить уголовные дела в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Светланы Самгиной по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве, экс-судьи Гагаринского районного суда Смоленской области Александра Сычева по признакам преступления по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой по статье о мошенничестве.

В коллегии сообщили, что в представлении СК упоминается мировой судья судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин, который может стать фигурантом уголовного дела по статье о разбое, передают «Известия». В списке оказался и экс-судья Лискинского районного суда Воронежской области в отставке Евгений Капустин, который может стать фигурантом уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

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Источник: Высшая квалификационная коллегия судей РФ
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