Турция превратила сирийский Идлиб в рынок военных рабов для отправки в Ливию

Создание бесчеловечных условий, жестокое давление и обещания лучшей жизни — как Турция превратила подконтрольные территории Идлиба в рынок «военных рабов» для последующей отправки в Ливию, Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог Александр Перенджиев.

Сирийские наемники в Ливии

Представители базирующейся в Лондоне организации «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщили, что Турция продолжает отправку сирийских наемников из Идлиба в Ливию. Согласно заявлению SOHR, рекрутированные среди подконтрольных Анкаре вооруженных формирований боевики сначала проходят обучение в турецких лагерях, а позже отправляют воздушным транспортом в Ливию.

SOHR обращает внимание, что среди сирийских наемников растут потери – уже зафиксировано почти 300 смертей, среди которых было 17 несовершеннолетних боевиков. По последним данным, Турция на сегодня доставила в Ливию около 18 тысяч сирийских наемников, сейчас идет подготовка еще около 3300 боевиков.

Представители организации обращают внимание, что вербовка на территории Идлиба идет каждый день, как и отправка боевиков в Ливию. Согласно информации портала Al-Arabiya, террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии приняли 17 мая еще один самолет в Мисурате, на борту которого находилось 122 сирийских наемника. Все они были завербованы в Идлибе главарями террористических организаций, подконтрольных Анкаре.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, почему Идлиб стал резервацией для подготовки наемников в Ливию.

Присутствие Турции в Идлибе

По словам собеседника ФАН, турецкое руководство отказывается проводить полноценную контртеррористическую операцию в Большом Идлибе, в том числе потому, что использует эту территорию для сохранения военного ресурса в виде подконтрольных боевиков.

«Если раньше Анкара и проводила антитеррористические операции, то это были просто кампании против курдов. Но сейчас проблем с ними на этих территориях почти нет, поэтому заявления Турции о том, что она находится в Идлибе ради якобы борьбы с террористами, просто неестественны и противоречат логике. Сейчас Турция перешла все границы и ей уже приходится прямо и откровенно говорить многие вещи. Еще недавно Анкара пыталась прикрыть свои поступки благими целями, пусть они таковыми не являлись, то сейчас идут откровенные признания, что они хотят удерживать территории Идлиба под своим контролем, дабы иметь возможно вербовать боевиков. Они понимают, что, если уйдут из северо-запада Сирии, то лишаться важного ресурса. Они боятся этого и всяческим сопротивляются», — говорит Александр Перенджиев.

Рынок военных рабов

Как замечает политолог, сейчас мы говорим не о рынке боевиков в Идлибе, поскольку теперь он превратился в рынок «пушечного мяса» для отправки в Ливию на самую грязную работу. Подготовленные боевики разбавляются просто людьми в отчаянном положении и даже детьми.

«Для Анкары сирийцы стали живым товаром, который используется для достижения определенных целей в пекле ливийской войны. Рынок террористических услуг превратился в рынок военных рабов. Сейчас они скорее не воют с сирийской армией, а просто охраняют зоны присутствия военнослужащих Турции в Идлибе. Турция превратила подконтрольные территории Идлиба в зону рынка своеобразных рабов. Пусть их и не садят на цепь, но оказывают другое давление», — говорит собеседник ФАН.

По мнению Александра Перенджиева, Анкара специально мешает наладить в Идлибе мирную жизнь, создавая неблагоприятные условия для населения, чтобы таким образом давить на него.