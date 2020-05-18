Директор музея Черноморского флота уверен, что вопрос скифского золота решится в пользу РФ

Санкт-Петербург, 18 мая. Затянувшийся процесс возвращения скифского золота в Крым начинает постепенно разрешаться. Об этом рассказал директор Военно-исторического музея Черноморского флота Владимир Клюев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

В понедельник, 18 мая, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» обсудили с экспертами тему «Как музеи пережили карантин».

Представители нескольких известных российских музеев рассказали о том, как учреждения культуры адаптировали работу под новые условия, а также высказали свое мнение по поводу ситуации вокруг скифского золота, которое было вывезено на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, но так и не вернулось ни Украине, ни Крыму.

По словам Владимира Клюева, ситуация с коллекцией начинает сдвигаться с мертвой точки, причем разрешается в пользу полуострова.

«Насколько мне известно, из источников моих товарищей, коллег, с которыми я общаюсь здесь, на Крымском полуострове, этот вопрос уже потихонечку разрешается. И разрешается, я надеюсь, как намечено, в пользу Российской Федерации. На все нужно время», — рассказал он.

Клюев отметил, что изначально все зарубежные партнеры были против возвращения коллекции в ведение РФ из-за ситуации с Крымом, но теперь заметно «потепление в сторону признания Крымского полуострова суверенной частью РФ».

Директор военно-исторического музея убежден, что золото в итоге будет возвращено именно в Крым.

«Безусловно, да. У меня даже нет сомнения в этом вопросе», — ответил он на соотвествующий вопрос.

Напомним, что коллекция скифского золота, насчитывающая свыше двух тысяч экспонатов, находилась на выставке в Амстердаме в период воссоединения Крыма с Россией. По окончании работы экспозиции голландский музей не стал возвращать ценности в Крым, а обратился для решения этого вопроса в суд.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине, однако крымские музеи оспорили это решение. В марте 2019 апелляционный суд приступил к рассмотрению дела.

Новые слушания должны были состояться весной этого года, однако были перенесены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Точная дата заседания не определена и, вероятнее всего, станет известна только летом.