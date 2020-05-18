Самбурская подала в суд на продюсерскую компанию Дробыша

Москва, 18 мая. Актриса и певица Анастасия Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Звезда намерена получить право на использование своих песен.

Звезда «Универа» хочет получить от продюсера права на свои песни без компенсации. Причиной для расторжения контракта с центром стало то, что сотрудничество, по мнению Самбурской, не принесло должного результата, пишет Telegram-канал Mash.

Директор Национальной музыкальной корпорации «Дробыш» Алена Макарова прокомментировала претензии Самбурской. Представительница компании заявила, что ничего не знает об иске.

«Никакой информации у нас нет. Возможно, появится чуть позже», — заявила Макарова в комментарии Nation News.

Ранее Самбурская и Дробыш вместе угодили в скандал из-за прав на песню. Поэтесса Анастасия Рыбачук обвинила их в краже стихотворения для композиции «Старая» и подала в суд. В комментарии Федеральному агентству новостей Дробыш назвал Рыбачук мошенницей.

По словам собеседника ФАН, как-то к нему пришел один композитор и принес песню. Также Дробыш попросил композитора немного доработать музыку. Продюсер уверен, что поэтесса решила пропиариться на скандале.