Роспотребнадзор дал рекомендации по работе транспорта при пандемии



Москва, 18 мая. Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта во время пандемии коронавируса. Они распространяются и на автомобильные, и на воздушные, и на водные средства передвижения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главными и общими требованиями будут обязательный контроль температуры и сотрудников, и пассажиров. Кроме того, все они должны быть обеспечены масками, перчатками, антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Все оборудование также должно будет проходить обязательную дезинфекцию.

Напомним, 14 мая свои рекомендации по снятию ограничений опубликовала Росавиация. Согласно предложенному плану, на борт самолетов на первом этапе можно будет пускать пассажиров без верхней одежды, а также тех, у кого температура тела не выше 37,5 градуса.

Кроме того, пассажирам не разрешат свободно перемещаться по салону. Все время нахождения на борту нужно будет находиться в масках и перчатках. Если рейс длится свыше трех часов, маски будут менять. Известно, что внутренние перелеты по России будут поэтапно возобновляться с 1 июня. Об этом заявили представители российского лоукостера «Победа».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что спад в авиации стал самым серьезным по сравнению с другими видами транспорта. На фоне пандемии, по его данным, объем перевозок внутри РФ упал на 85%.