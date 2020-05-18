«МБХ» стало площадкой для продвижения американских лекарств от COVID-19 в России

«МБХ Медиа» опубликовало материал с критикой российского фармацевтического законодательства. Статья оказалась очередным этапом кампании, организованной фармкорпорациями США, по захвату российского рынка лекарств.

В понедельник, 18 мая, издание «МБХ Медиа» опубликовало материал с резонансным заголовком «Качеству российских препаратов невозможно доверять». Чем лечат от коронавируса и эффективны ли эти препараты». Исходя из такого названия статьи, читатели могут сделать вывод, что у российской фармацевтической индустрии «всё очень плохо». Именно к такой мысли автор подводит аудитории в аннотации к материалу. Но если ознакомится со статьёй полностью, то оказывается, что речь идёт о мировой практике, а резонансный заголовок является лишь грубой манипуляцией.

Весь материал «МБХ» основан на интервью с кандидатом химических наук Ильей Ясным, который подробно рассказывает, что в России больных коронавирусом COVID-19 лечат теми же препаратами, что и в других странах. Например, такие противомалярийные препараты, как гидроксихлорохин сульфат и хлорохин фосфат применяются врачами в США, Бразилии и Индии.

Ясный рассказал журналистам «МБХ» ещё о дюжине препаратов, которые с переменным успехом используют по всему миру, а также указывает, что практически у каждого препарата есть свои побочные эффекты, но медики вынуждены идти на риск, чтобы помогать больным. То есть «всё очень плохо» с поиском лучшего лекарства от нового коронавируса, не в России, как следует из заголовка и аннотации к статье, а во всём мире в целом.

Все очень плохо в США

Может показаться, что «МБХ» просто исказило слова эксперта, нейтрально подавшего информацию о сложившейся ситуации. Но вся непредвзятость Ясного исчезла, как только речь зашла о перспективных разработках. В последней части интервью эксперт принялся агрессивно критиковать российское фармацевтическое законодательство. Его не устраивает тот факт, что государство поддерживает отечественные фармкомпании, создавая для них более лояльные условия при лицензировании препаратов. Например, для поступления на российский рынок зарубежное лекарство должно быть протестировано на 2 тысячах пациентов, а российское только на 20.

В связи с таким подходом Ясный называет российское законодательство отсталым, практику его применения плохим, а отечественную биохимическую науку неконкурентоспособной по отношению к западной. В пример он приводит американскую систему.

Но эксперт скромно умалчивает, что за последние годы именно в США разгораются самые крупные скандалы вокруг фармацевтических корпораций, в том числе и связанные с лицензированием. Например, эксперты американскогого регулятора FDA регулярно получают деньги от фармкомпаний, препараты которых впоследствии одобряются. О ситуации неоднократно писали американские СМИ, особенно в рамках так называемого опиоидного кризиса – из-за массового одобрения лекарств на основе наркотических веществ, американская нация подсела на опиоиды. В 2017 году в США выписывалось 80% от мирового уровня лекарств на основе опиоидов, при том, что американцы составляют только 5% от населения Земли.

Цены на популярные в США лекарства практически не регулируются. Известны случаи, когда за полгода цена в розничной продаже возрастала на 5500%. Так, в 2015 году американская компания Turing Pharmaceuticals подняла цену на препарат «Дараприм», необходимый ВИЧ-больным, с 13 долларов за упаковку, до 750 долларов. Никаких объективных причин для роста цены не было.

Лобби американских фармкорпораций в России

Так почему же российский химик Илья Ясный, мнение которого в редакции «МБХ» сочли достаточно авторитетным для публикации, восхваляет американскую фармсистему? Ответ дан в самой статье – Ясный работает в фонде Inbio Ventures, который занимается инвестициями в американские фармацевтические корпорации.

На сайте фонда указано, что он вложил более 200 миллионов долларов в различные биотех-проекты. А также там имеется список компаний, куда InbioVentures вкладывает деньги. Так, корпоративный портфель состоит из девять предприятий, семь из которых – американские, ещё два – канадские.

Получается, что этот «независимый эксперт» финансово заинтересован в успешных вложениях своего фонда. А вложения будут успешными, если разрабатываемые этими компаниями лекарства выйдут на максимально широкий рынок. Но с 2014 года российский рынок для западных фармкорпораций оказался частично закрыты. В связи с заработавшей системой импортозамещения, российским больницам запрещено закупать иностранные лекарства, если существуют их отечественные аналоги.

С тех пор американские компании предпринимают попытки изменить ситуацию. Для этого они используют различные способы давления на правительство России, в том числе и через СМИ. Для этого в либеральной прозападной прессе периодически публикуются статьи, в которых разного рода эксперты рассказывают о «плохих» отечественных лекарствах, и как было бы замечательно открыть рынок для «хороших» иностранных.

Пандемия коронавируса стала подходящей почвой для проведения из США новых атак на российскую фармацевтику. Тем более, что разработанные специально для борьбы с COVID-19 лекарства могут принести фармкорпорациям миллиарды долларов.

В настоящее время разработками вакцины заняты все крупные страны, в том числе и Россия. Однако о результатах можно будет говорить только после проведения всех клинических испытаний. Но компании из США уже сейчас пытаются «застолбить» за собой крупные рынки сбыта. Так, Gilead Sciences поставила 600 тысяч доз своего экспериментального препарата против коронавируса в больницы США, а руководство компании заявило, что оно готово поставлять свой препарат и в другие страны.

Новость об этом начали массово тиражировать так или иначе связанные с США СМИ – «Русская служба BBC», «Радио Свобода», DW и другие. Редакция BBCдаже заказала платную «раскрутку» своего материала на эту тему. Что интересно, рекламировали его в том числе и российские оппозиционные политики. Например, депутат Горно-Алтайска Сергей Кухтуеков, избравшийся в местный совет от КПРФ и продвигавшийся на выборах Алексеем Навальным.

Учитывая тот факт, что препарат не прошёл лицензирование даже в США, крайне маловероятно, что в рамках действующего законодательства его пустят на российский рынок. Единственный способ изменить ситуацию – добиться пересмотра этого самого доказательства. И теперь проамериканские русскоязычные СМИ ведут последовательную работу по манипуляции фактами. Они пытаются убедить россиян, что на Западе вот-вот появится спасительная вакцина, но российское законодательство якобы настолько плохое, что из-за него лекарство получить будет невозможно, а значит нужно оказывать давление на правительство.

Без сомнения, вышедший 18 мая материал «МБХ медиа» и выпады Ильи Ясного в адрес российского законодательства в нем – это очередной этап глобальной кампании по продвижению американской фармацевтики на российский рынок. Главная цель этой кампании – пробить брешь в российских законах.

Делается это под благовидным предлогом – помочь в борьбе с эпидемией. Но будет ли американская вакцина эффективна пока не ясно, а также совсем не известно, какие ещё лекарства начнут поступать на отечественный рынок через эту брешь. Фармацевтические компании США наверняка не против попытаться подсадить и Россию на опиумные «антидепрессанты», или продавать жизненно необходимые лекарства с наценками в 5500%.