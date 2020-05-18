Коронавирус выводит Россию в топ-5 экономик мира, в США настали «святые девяностые»

Следом за данными мировой экономики 2019 года Международный валютный фонд опубликовал и свои оценки на нынешний год — уже с учетом показателей I квартала и предполагаемого ущерба от пандемии COVID-19.

По «Большой двадцатке» национальных экономик (не путать с политической G-20, где присутствуют Австралия, Аргентина, ЮАР и отдельным чином Евросоюз, но отсутствуют Египет, Иран, Испания и Таиланд) их перспективы глазами МВФ выглядят следующим образом.

Первые четыре места, как и в прошлом году, займут КНР, США, Индия и Япония. Но если китайцы с индийцами, по оценкам фонда, покажут рост в нынешнем году (на 1,82% и 2,52%, соответственно), то американская и японская экономики упадут — на 5,31% и 4,57%.

Дальше идут Германия и Россия — и для нас это самое интересное. Занявшая по итогам 2019 года экономика ФРГ, чей ВВП (ППС) составил 4444 млрд долларов, по прогнозам МВФ, испытает падение сразу на 6,37% — до 4161 млрд долларов. А вот Россия (4390 млрд долларов по итогам прошлого года) упадет не так сильно, всего на 4,87% — и это выведет нашу страну на чистое пятое место (4176 млрд долларов) в топе мировой экономики.

Страны, расположившиеся с седьмого по 11-е места: Индонезия, Бразилия, Великобритания, Франция и Мексика — не поменяют за год свою очередность в табеле. Однако из этой пятерки лишь индонезийская экономика незначительно вырастет — остальных ждет падение на 4,71–6,60%.

Хуже всего из топ-20 проявит себя Италия: она за 2020 год рухнет сразу на 8,55% и опустится с 12 места на 14-е. Идущие следом Турция, Корея, Испания, Канада, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Таиланд все вместе, кроме североафриканцев, претерпят падение своих ВВП, однако масштабы кризиса у каждого будут разными, и он незначительно перетасует порядковые номера в этой «колоде».

Как можно видеть, прогноз в целом негативный: лишь в четырех национальных экономиках: Китай, Индия, Индонезия и Египет — из топ-20 прогнозируется по итогам текущего года незначительный, не выше 3%, рост, остальным же предстоит пройти через ощутимое падение.

Но все это не просто «вилами по воде писано»: оценки МВФ негативны, однако их нельзя назвать пессимистичными. Скорее, наоборот: его эксперты по должности являются безудержными оптимистами и явно делают хорошую мину при плохой игре. В реальности же ситуация может оказаться — и, скорее всего, окажется — гораздо лучше по цифрам и гораздо хуже по существу.

Почему лучше по цифрам, понятно: система центробанков уже в неограниченном объеме накачивает национальные экономики денежной массой, и это будет гнать показатель ВВП этих экономик вверх. Почему хуже по существу — тоже понятно: «схлопнется» не только виртуальный сектор услуг, но и реальное производство.

Последние данные из США: 15% прироста денежной массы и минус 11,2% промышленного производства за первый квартал текущего года, — сопоставимы, если не обращаться к запредельному опыту веймарской Германии и демократической Зимбабве, разве что с показателями Советского Союза/Российской Федерации в начале «святых девяностых», когда наша страна переходила от горбачевской Перестройки к ельцинским «рыночным реформам»…

Нет, понятно, что «вечнозеленая» американская валюта — не чета «деревянному» позднесоветскому рублю, но ведь финансовые мультипликаторы с прочими кумулятивными эффектами в экономике еще никто не отменял. И Федрезерв сейчас работает, что называется, «на разрыв», стремясь не допустить обвала рынков и бюджета — по крайней мере, до президентских выборов в США.

Но неизбежно возникает вопрос: что дальше-то? Чем, какими активами могут быть покрыты свежевыпущенные триллионы долларов, на которые сейчас скупаются корпоративные ценные бумаги мусорного достоинства и обеспечиваются выплаты вэлфера для 30 с лишним миллионов новых безработных Америки?

Неужели — новыми смертельными болезнями и уникальными вакцинами-лекарствами от них? Или созданием мирового «электронного концлагеря», которым все чаще пугают современного человека-потребителя конспирологи разных сортов? Или война все спишет?

Во всяком случае, ни одного легитимного, в современном понимании легитимности, варианта, кроме официальной процедуры банкротства, здесь для Дяди Сэма уже не просматривается. Не думают же там всерьез, что смогут наложить на Китай «коронавирусную контрибуцию» в размере 20 триллионов долларов? Вернее, наложить-то могут, а вот получить? Это вряд ли, как говаривал красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни».

Возвращаясь к оценкам МВФ применительно к нашей стране, конечно, стоит еще раз отметить выход отечественной экономики на пятое место в мире. Правда, случится это, как полагают эксперты, не вследствие более быстрого, сравнительно с экономикой Германии, роста, а за счет меньшего падения, но и без коронавирусной пандемии было бы то же самое. Ведь только за 2017–2019 годы разница показателя ВВП ППС между РФ и ФРГ сократилась с 234 до 54 млрд долл., в среднем по 60 млрд долл. за год. Это — к вопросу о «неэффективности» и «нефтезависимости» современной российской экономики, а также реальной ее устойчивости.

Наверное, стоит напомнить, что когда Владимир Путин впервые поставил задачу за десять лет войти в топ-5 национальных экономик мира по ВВП ППС, а было это в 2007 году, президента России подняли на смех. Тем не менее, в 2013 году эту планку наша страна взяла, и только госпереворот на Украине, с введением «коллективным Западом» режима антироссийских санкций и обвалом рубля, отбросил ее вниз.

После этого задача была не снята, а передвинута на 2024 год. И теперь есть все шансы на то, что она снова будет решена, да еще с четырехлетним опережением. Если только наши западные «партнеры» опять не прибегнут к внеэкономическим мерам «сдерживания» России.

Но сейчас им самим, похоже, не до того…