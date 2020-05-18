Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие РФ через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в Нидерландах в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал это вопиющим случаем.

«Конечно, арест российских брендов в пользу бывших акционеров ЮКОСа является вопиющим фактом. Я считаю, что этот вопрос нужно переводить в политическую плоскость. Потому что Россия не признает решение суда Гааги по ЮКОСу, а Нидерланды, будучи дружественной нам страной, не должны допускать подобных провокаций в адрес российских компаний и ущемлять российские интересы», — заметил Антон Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий призвал российское внешнеполитическое ведомство «принять необходимые меры для сдерживания наших партнеров от недружественных выпадов в адрес Российской Федерации и подконтрольных нам экономических активов».

При этом Морозов полагает, что добиваться правды в суде из-за инцидента с брендами Stolichnaya и Moskovskaya Россия не будет.

«Вообще, трудно что-то сейчас говорить точно. Но, учитывая, что решение суда Гааги по ЮКОСу было явно политизированным и неправосудным, то судиться дальше нет смысла — решения будут аналогичными. Поэтому, я считаю, бороться будем дипломатическими и политическими методами. Надо договариваться. Тем более что у Нидерландов есть экономические интересы в России, и им невыгодно портить с нами отношения», — заметил Антон Морозов.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «надо жестче ставить вопросы».

Напомним, издание NRC, ссылаясь на бывших акционеров ЮКОСа, сообщало, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат госпредприятию «Союзплодоимпорт». Отмечается, что активы могут продать на аукционе в сентябре этого года.

Госпредприятие «Союзплодоимпорт» назвало этот арест неправомерным и намерено обжаловать его в суде.

Ранее ФАН сообщал, что бывшие акционеры ЮКОСа во главе с заочно приговоренным в РФ к пожизненному заключению Леонидом Невзлиным (бывшим партнером беглого олигарха Михаила Ходорковского) рассчитывают через суд заполучить «крупные куски» российской недвижимости за рубежом.