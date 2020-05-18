Мишустин заявил, что 27 регионов России готовы смягчать ограничения из-за коронавируса



Москва, 18 мая. Ограничения, введенные из-за коронавируса, можно постепенно смягчать в 27 регионах России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.

Глава правительства отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране все равно остается непростой, но рост заболеваемости все-таки удалось остановить и сейчас налицо позитивная динамика. Так, за последние сутки в России впервые за долгое время было выявлено менее 9 тыс. новых случаев COVID-19.

Таким образом, о готовности ряда субъектов РФ к к постепенному смягчению карантинных мер говорят объективные показатели.

«В общей сложности это 27 субъектов Федерации», — подчеркнул Мишустин.

Он уточнил, что за последние несколько дней показатель распространения вируса там не превышает единицы.

Отметим, что сам Мишустин был одним из тех, кто заразился коронавирусом. Он сообщил об этом президенту РФ 30 апреля. Помимо него, COVID-19 был обнаружен у главы Минстроя Владимира Якушевой, министра культуры Ольги Любимовой (она уже вылечилась), а также у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки.

Как сообщалось ранее, с начала эпидемии в России было диагностировано 290 678 случаев COVID-19.

70 209 человек полностью выздоровело, 2 722 пациентов скончались.

Сегодня в России было запущено массовое производство нового сверхточного теста на коронавирусную инфекцию. Его точность составляет 96%. Важно, что система позволяет выявить коронавирус на самых ранних стадиях.

Всего в РФ на данный момент было проведено более 7,1 млн тестов на COVID-19. Российская разработка была признана одной из самых точных в мире.