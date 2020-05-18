МИД РФ заявил, что Москва никогда не просила у США снять санкции

Москва, 18 мая. Москва никогда не просила у Соединенных Штатов Америки снять санкции с России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом он рассказал в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО​​​.

«Хочу подчеркнуть, что снять санкции с России мы никогда не просили и не просим», — сказал дипломат.

Он добавил, что под ограничительными мерами американской стороны сегодня находятся 314 россиян и 496 российских юридических лиц. Как уточнил Рябков, Москва эти санкции не признает.

«И по большому счету, не обращаем на них внимания», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка. По его словам, Вашингтон нагнетает конфронтацию.

Он уточнил, что США стремятся использовать ситуации с коронавирусом , чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка.

Напомним, глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд призвал отменить антироссийские санкции, так как в условиях пандемии коронавируса они являются абсурдными. По словам депутата партии «Альтернатива для Германии», санкции против России противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом. При этом глава Минздрава Германии Йенс Шпан ранее заявлял, что солидарность и взаимовыручка во время пандемии коронавируса крайне необходимы, напомнил Шлунд.