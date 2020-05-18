В Госдуме отреагировали на требования Киева компенсации за инцидент в Керченском проливе

Украина движется в русле антироссийской риторики и каждый шаг пытается использовать против России. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Украина готовит иск

Киев в положенный срок предоставит в международный арбитраж меморандум, чтобы получить компенсацию от РФ из-за инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

25 ноября 2018 года три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и их экипажи (24 моряка) задержали. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

«Мы находимся на финальной стадии согласования соответствующего меморандума», — сообщил Евгений Енин.

Кроме того, он отметил, что меморандум с украинскими аргументами будет подан в срок, который истекает 24 мая.

«Безусловно, это вопрос компенсации как материальной, так и морального характера», — подчеркнул украинский дипломат. При этом Енин не стал называть размер компенсации, которую Киев намерен требовать с Москвы.

«Блеф, обреченный на провал»

Как отметил Виктор Водолацкий, любой юрист-международник понимает, что данные претензии Украины ничтожны. Потому, что между двумя государствами, Россией и Украиной, существует соглашение по Азовскому морю и Керченскому проливу.

«Это внутренние воды и к международному морскому праву они не относятся. Поэтому обращения в межгосударственные суды по нарушению международного морского права безграмотны. Любой суд не примет украинскую жалобу, так как она не имеет отношения к данному закону. Но Украина сегодня пытается высасывать из пальца любые действия и моменты для того, чтобы показать на международной площадке, что она якобы находится под гнетом и давлением России. Мол, РФ не дает Украине развиваться, нарушает границы, в том числе и морские. Украина пытается идти в авангарде политической повестки русофобов», — пояснил Виктор Водолацкий.

По словам депутата, Киев «подбрасывает дрова в русофобский костер, который разгорелся на территории Запада». Украине больше нечего предъявить, но при этом Киев хочет все время быть на слуху.

«Поэтому Украина достает скелеты из шкафа и пытается раскрутить это дело в международных институтах. Это очередной блеф Украины во внешней политике, который обречен на провал. Он не имеет отношения к международному праву», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее сенатор Олег Морозов заявил, что инцидент в Керченском проливе Россия рассматривает как вооруженную провокацию. Он отметил, что в таких случаях всегда поступают по закону военного времени. «Керченский инцидент» — настоящее боестолкновение.