Москва, 18 мая. Телеведущая и врач Елена Малышева шокировала поклонников измученным видом после работы.

Малышева принимает активное участие в борьбе с коронавирусом. Ведущая Первого канала опубликовала серию фотографий под название «Метаморфозы одного дня». Она показала, через что проходит каждый врач, работающий с пациентами, у которых был выявлен коронавирус.

Телеврач ошеломила интернет-пользователей, показав, как выглядит лицо врача, снявшего защитную экипировку. На кадре лицо Малышевой полностью в отпечатках от защитного костюма.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир, Россия не стала исключением. На сегодняшний день в стране выявлено 290 678 случаев. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722. Отмечается, что сейчас в России зафиксирована остановка роста распространения заболевания — в последние дни число инфицированных не превышало десяти тысяч.

Сейчас во многих регионах России продолжают действовать ограничительные меры, в частности, введен масочный режим. В своем Instagram-аккаунте Малышева подчеркнула, чтобы средства индивидуальной защиты приносили пользу, нужно правильно их носить. Например, по словам врачам, в перчатках человек не должен касаться лица, волос и открытых участков тела.