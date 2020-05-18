Рябков рассказал об использовании российских ИВЛ в США

Москва, 18 мая. США используют поставленные Россией аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что, согласно договоренности лидеров РФ и США, 1 апреля в Нью-Йорк вылетел транспортный самолет АН-124 ВКС России с медицинскими грузами, среди которых были 45 аппаратов ИВЛ, 15 тысяч респираторов и миллион масок.

«Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства, как позднее сообщили американские коллеги, используются для лечения заболевших», — сообщил представитель МИД в ходе онлайн-лекции в МГИМО.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что борьба с пандемией коронавируса и терроризмом являются областями, в которых возможна успешная совместная работа двух стран, передает радио Sputnik.

Отметим, что еще в конце апреля число заболевших COVID-19 в США превысило миллион. На государство приходится примерно третья часть от общего количества инфицированных во всем мире, уточняет телеканал «360». Соединенные Штаты продолжают оставаться лидерами не только по количеству зараженных коронавирусом, но и по числу летальных исходов среди пациентов с COVID.