9-летний мальчик из Кении изобрел машину для мытья рук

Где, как ни в Африке, с коронавирусом борются оригинально. Девятилетний кениец Стив Вамукота изобрел машину, которая позволяет жителям его родной деревни мыть руки, не прикасаясь к бутылке с мылом и умывальнику.

Мальчик загорелся идеей после того, как услышал по телевидению о распространении пандемии COVID-19:

«Я давно думал об этом, но идея в окончательном виде пришла после того, как я увидел по телевизору репортаж о людях, которые делают автомобили. Затем я услышал, как правительство объявило о начале эпидемии, и решил действовать».

В основе механизма работы лежат две деревянные педали, при помощи которых подается мыло и вода. «Когда вы наступаете на педаль для подачи воды, вы приводите в действие рычаг, который движется вверх и толкает резервуар для воды, поворачивая его, чтобы выпустить воду. По такому же принципу работает педаль для подачи дезинфицирующего средства для рук», - говорит молодой изобретатель.

Отец мальчика Джеймс очень гордится своим сыном: «Я был очень тронут, когда понял, что мой ребенок может рассуждать подобным образом. И я очень горжусь тем, что он является одним из героев, которые борются с этим вирусом во всем мире».

Местные жители также находятся в благодарности перед Стивом. Кроме того, его вклад высоко оценил старейшина деревни Леонард Макаси Векеса: «Это замечательное изобретение, которое действительно поможет снизить распространение коронавируса». При поддержке старейшины машина для мытья рук была введена в широкое употребление.

В Кении официально зарегистрировано 781 случай заражения COVID-19, в том числе 45 смертельных случаев и 284 случая выздоровления.