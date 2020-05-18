Украинцы назвали лучшего президента в истории страны

Киев, 18 мая. Жители Украины назвали лучшего президента страны за всю историю независимости. Социологический опрос был проведен группой «Рейтинг».

У украинцев поинтересовались, кого из всех президентов они считают лучшим. Больше всего голосов (20%) набрал Леонид Кучма. Как пишет издание «Украинские новости», за ним идет действующий глава государства Владимир Зеленский, набравший 16% голосов. Далее расположились Леонид Кравчук (13%), Петр Порошенко (12%) и Виктор Янукович (9%). Замыкает список Виктор Ющенко, которого назвали лучшим 6% опрошенных.

При этом 14% украинцев воздержались от того, чтобы называть лучшим кого-то из лидеров, а 10% человек затруднились с ответом на этот вопрос.

Ранее бывший глава израильской специальной службы «Натив» Яков Кедми заявил, что Владимир Зеленский по своей политической подлости превзошел своего предшественника Петра Порошенко. По его словам, Зеленский абсолютно ничего не понимает: «он не знает, ни в какой стране он живет, ни в каком мире, и что надо делать». По мнению Кедми он ничего не умеет, «кроме как морочить голову публике со сцены». Эксперт добавил, что за прошедший год президентства Зеленский не исполнил ни одного своего предвыборного обещания.

Напомним, депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров заметил, что действующему украинскому главе привычнее образ Василия Голобородько из сериала «Слуга народа», чем реального политика, и раскритиковал очередное «пустословие» Владимира Зеленского.