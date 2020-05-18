Поклонники обнаружили розовый лишай у снявшегося возле унитаза Костюшкина

Москва, 18 мая. Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин опубликовал снимок с голым торсом на своей странице в Instagram. Поклонники 48-летнего певца увидели на его теле пигментные пятна и розовый лишай.
Костюшкин сфотографировался в туалете с детским полотенцем на голове и в шутливой форме рассказал, чем займется после окончания режима изоляции.
«Артисты, первыми откроют детские театры, точно вам говорю!!! Не знаю как вы, а я уже учу роль!!!» — написал певец.
Многие подписчики Костюшкина очень заинтересовались интерьером его ванной комнаты.
«Не тесно вам с биде? Вроде, уже неактуально. Гигиенический душ форева!» — написала elenaevteeva1015.
«В ванне и тазы, и порошки, все как у нормальных людей. А где звездные атрибуты?» — спросил vitalii_chico.
«Красивое тело, красивый мужчина, но фон…» — прокомментировала elenadiveevskaia.
«А другого места не нашлось для репетиций?» — поинтересовалась natalia2706_72.
Кроме того, поклонники бывшего участника «Чай вдвоем» увидели на снимке проблемы с кожей артиста.
«Эх, жаль, возраст берет свое. Пигментные пятна», — отметила shopping_kis.
«Розовый лишай — та еще зараза. Присутствует в крови у всех, проявляется в кризисы для организма. Проходит легко после мази, но может опять вылезти. Поражает пигментацию — пораженное место не берет загар», — цитируют одного из пользователей Instagram «Дни.ру».
Ранее Стаса Костюшкина обвинили в оказании эскорт-услуг. Сам певец посоветовал поклонникам не воспринимать такие сообщения всерьез.