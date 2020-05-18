Поклонники обнаружили розовый лишай у снявшегося возле унитаза Костюшкина

Москва, 18 мая. Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин опубликовал снимок с голым торсом на своей странице в Instagram. Поклонники 48-летнего певца увидели на его теле пигментные пятна и розовый лишай.

Костюшкин сфотографировался в туалете с детским полотенцем на голове и в шутливой форме рассказал, чем займется после окончания режима изоляции.

«Артисты, первыми откроют детские театры, точно вам говорю!!! Не знаю как вы, а я уже учу роль!!!» — написал певец.

Многие подписчики Костюшкина очень заинтересовались интерьером его ванной комнаты.

«Не тесно вам с биде? Вроде, уже неактуально. Гигиенический душ форева!» — написала elenaevteeva1015.

«В ванне и тазы, и порошки, все как у нормальных людей. А где звездные атрибуты?» — спросил vitalii_chico.

«Красивое тело, красивый мужчина, но фон…» — прокомментировала elenadiveevskaia.

«А другого места не нашлось для репетиций?» — поинтересовалась natalia2706_72.

Кроме того, поклонники бывшего участника «Чай вдвоем» увидели на снимке проблемы с кожей артиста.

«Эх, жаль, возраст берет свое. Пигментные пятна», — отметила shopping_kis.

«Розовый лишай — та еще зараза. Присутствует в крови у всех, проявляется в кризисы для организма. Проходит легко после мази, но может опять вылезти. Поражает пигментацию — пораженное место не берет загар», — цитируют одного из пользователей Instagram «Дни.ру».

Ранее Стаса Костюшкина обвинили в оказании эскорт-услуг. Сам певец посоветовал поклонникам не воспринимать такие сообщения всерьез.