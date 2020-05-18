Эксперт рассказал, как «перезапустить» российскую экономику после пандемии

Развитие рынка жилищного строительства может «перезапустить» российскую экономку после кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал экономист Василий Колташов.

Недавно в числе стран, которые могут быстрее всего преодолеть экономические последствия из-за пандемии, эксперты назвали Китай, Германию и США. При этом старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что восстановление зависит от базового состояния экономик и способности государств к быстрой мобилизации. Немаловажным в этом вопросе являются пакеты стимулирования и всесторонняя поддержка властями не только бизнеса, но и населения.

«Так что вполне можно ожидать, что Италия будет выходить из кризиса долго и печально, потому что и до COVID-19 тут были большие проблемы с бюджетом и госдолгом, а вирус только усугубил состояние», — сказала Бодрова.

Эксперт считает, что Россия вряд ли будет входить в первую десятку стран с наилучшими показателями по росту экономики после пандемии.

«Сам процесс восстановления российской экономики, если принять за основу совершенно стерильные условия с выходом из самоограничений с июня и без второй волны вируса, займет до двух лет», — добавила аналитик.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, как можно дать импульс к развитию российской экономики.

«Перезапускать нужно ее, исходя из внутреннего рынка, который у нас недоразвит. Если срочно дать стимулы к его развитию, — например, покупку жилья, включив в процесс незадействованные слои бюджетников и начислив им зарплату квадратными метрами в рамках программы улучшения жилья — то, в принципе, российская экономика перезапускаема. Также можно построить сеть высокоскоростных железных дорог по всей России. Огромный проект с большими расходами, но способный перезапустить экономику и дать ей рост, — выразил уверенность Колташов в беседе с ФАН. — Если ничего не делать, то она будет лежать. Сейчас ни одна экономика сама не встанет, а все зависит от государства, которое должно перезапустить мотор экономического роста».

У России есть преимущества, которые позволяют рассчитывать на быстрый выход страны из состояния депрессии в «экономическое оживление», говорит собеседник ФАН.

«К ним относятся девальвация рубля, переход к расчетливой и протекционистской политике, возросшая роль государства, постепенный демонтаж федеративного устройства и установление унитарной системы. В случае с федерацией из центра идут пожелания, а в унитарном государстве есть приказы губернаторам. Если появится план по перезапуску экономики, то система концентрированного управления дает дополнительные возможности», — сказал Колташов.

К тому же после пандемии в «зонах старого центра капитализма» — в США, Великобритании, Франции — долговременно инвестировать во что-либо будет невозможно. Поэтому не исключено, что размещенные там производственные мощности будут убыточны.

«В связи с этим будет интерес к странам, которые относятся к «новым центрам». Это Индия, Россия и Китай», — добавил Колташов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что план развития экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста, в том числе за счет структурных изменений. Глава государства распорядился подготовить документ к 1 июня.