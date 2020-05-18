Лидер «Аукцыона» рассказал, что Балабанов винил себя в смерти Бодрова

Москва, 18 мая. Известный российский музыкант, лидер группы «Аукцыон» Олег Гаркуша снялся в последнем фильме Алексея Балабанова. Он рассказал, каким был режиссер незадолго до смерти.

18 марта исполнилось семь лет со дня смерти Алексея Балабанова. Воспоминаниями о создателе культовой дилогии «Брат» поделился Олег Гаркуша. Он принимал участие в съемках мистической ленты «Я тоже хочу».

По словам музыканта, у Балабанова как будто не было причин, чтобы жить. После смерти актера Сергей Бодрова-младшего во время схода лавины в Кармадонском ущелье (июль 2002 года), где погибла съемочная группа, в режиссере что-то сломалось.

«Он винил себя в смерти Бодрова-младшего, всегда себя за это корил», — признался Гаркуша, его слова передает «Петербургский дневник».

После этого Балабанов еще звал музыканта в новый фильм вместе с Ренатой Литвиновой. Но не успел реализовать свои планы, скончавшись от острой сердечной недостаточности.

Известный режиссер очень любил творчество Гаркуши. Песни «Аукцыона» звучат в его фильме «Брат».

Балабанов подарил России героя Данилу Багрова — простого парня из глубинки, доказавшего, что сила не в деньгах, а в правде. Человека, который помогал слабым и восстанавливал справедливость.

Образ, воплощенный на экране Сергеем Бодровым, стал большой вехой в истории отечественного кинематографа.