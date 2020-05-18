Миронов предложил распространить выплаты в 10 тыс. рублей на семьи с детьми до 18 лет

Москва, 18 мая. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением предоставить материальную помощь в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 18 лет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Прошу вас дать поручение об оценке целесообразности распространения мер поддержки на всех детей, не достигших до 1 июля 2020 года возраста 18 лет», — сообщается в письме главы справороссов.

Миронов также подчеркнул, что «Справедливая Россия» полностью поддерживает весь комплекс мер поддержки граждан из-за распространения коронавирусной инфекции, озвученных президентом в рамках обращения 11 мая 2020 года.

«Одновременно с этим мы, как активно действующая политическая сила, внимательно следим за реакцией общества на предлагаемые решения. В адрес депутатов «Справедливой России» различного уровня поступают обращения граждан. Люди обеспокоены тем, что предусмотренная с 1 июня 2020 года единовременная выплата в размере 10000 рублей распространяется только на детей от 3 до 16 лет», — пояснил депутат.

При этом он отметил, что многие из обратившихся граждан с детьми в возрасте младше трех лет либо от 16 до 18 лет, также оказались в тяжелой жизненной ситуации, По мнению политика, им необходима равная поддержка со стороны государства.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70209 человек.