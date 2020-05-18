Экс-посол Турции заявил, что вмешательство Эрдогана в дела Ливии было серьезной ошибкой

Агрессивная политика Анкары привела к изоляции Турции, международному осуждению ее действий и хаосу в Средиземноморском регионе. Такое мнение в беседе с Euronews выразил член партии DEVA, бывший посол Турции в Великобритании Абдуррахман Бильгич.

«Сегодня, глядя на нашу внешнюю политику, мы видим Турцию, которая осталась одна. Сила слов которой утрачена, внешняя политика которой институционально ослабла, и которая пытается решить вопросы только вооруженной силой», — отметил Бильгич.

По словам Бильгича, Анкара вмешалась во внутриливийский кризис, заключив с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандумы о военном сотрудничестве и перераспределении морских границ в Средиземном море. Дипломат уверен, что это решение оказалось в корне неправильным, оно негативно скажется на дальнейшей внешней политике Турции.

«Вмешательство Турции в Ливию нанесло вред политике разрешения конфликта. Турция, вместо того чтобы стать полноправным участником конфликта и занять позицию активного нейтралитета, навредила себе», — пояснил специалист.

Кроме того, вмешательство в дела Ливии привело к серьезным экономическим последствиям для турецких компаний, не говоря о бюджете страны, истончившемся на военных затратах.

«Сумма незаконченных проектов турецких фирм в Ливии с 2011 года составляет 18,5 млрд», — напомнил экс-посол, указав, что инвестиции компаний были реализованы только наполовину.

В завершение Абдуррахман Бильгич подчеркнул, что предположение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ПНС будет единственной силой в Ливии, нереально. Кризис в стране можно решить только путем переговоров, а не военной силой.