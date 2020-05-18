Манукян на примере дела интернет-террориста призвал надежнее защищать Рунет

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян считает защиту Рунета необходимым условием в борьбе с терроризмом, сторонники которого все активнее осваивают интернет-пространство. Эксперт объяснил необходимость защиты Рунета на примере дела интернет-террориста из Хабаровска, которого осудили на семь лет лишения свободы.

По мнению Вадима Манукяна, хабаровское дело — еще один важный звонок, сигнализирующий, что российское информационное пространство нуждается в надежной защите.

«Наше сетевое информационное пространство нуждается в мощной защите, в том числе, чтобы пособники террористов и экстремисты не чувствовали себя здесь как дома, — отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей. — Экстремисты окопались в мессенджерах, в социальных сетях и оттуда ведут свою подрывную деятельность. На мой взгляд, пора заканчивать с анонимностью в Рунете. Я выступаю за регистрацию в социальных сетях и мессенджерах по паспорту. Мы слишком долго играли в либерализм, и ни к чему хорошему это не привело. Недооценка противника всегда мешает трезво оценить масштаб разрушительной деятельности, которую он ведет».

По словам Манукяна, Интернет — слишком мощное оружие, чтобы отдавать его в руки тех, кто действует с недобрыми намерениями.

«В Сети появилась масса беспредельщиков, выявлением которых успешно занимается ФСБ. Но нельзя недооценивать вред, который несут обществу не только сетевые террористы, но и те, кто пытаются насаждать в нашем информационном пространстве западную повестку. Поэтому считаю, что нам эту тему также нужно держать под контролем. Необходимо пресекать попытки влияния Запада на внутрироссийскую повестку через вбросы иностранных СМИ».

По словам собеседника ФАН, только так можно остановить потоки клеветы и фейковой информации, которые попадают в российское информационное пространство из-за рубежа.

«Потоки лжи в отношении России льются рекой. Пора поставить этому грязному потоку надежный заслон, пора защитить Рунет и от иностранного вмешательства, и от деструктивных элементов, которые пытаются расшатать наши устои», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что хабаровский пособник террористов добровольно вступил в ряды запрещенной в РФ террористической организации и вербовал новых членов через социальные сети, также используя заблокированный Роскомнадзором мессенджер Telegram.

По данным ФСБ, 46-летний российский гражданин из Хабаровска в июне прошлого года, используя свою учетную запись в Telegram, добровольно вступил в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра»1, а затем стал активно пропагандировать ее деятельность в социальных сетях.

Он не только проводил через Интернет вербовку, но и разместил в открытом доступе видеоролик, содержащий призывы к участию в террористической деятельности и оказанию финансовой помощи террористам. Мужчина также призывал к вооруженной борьбе с правительственными войсками Сирийской Арабской Республики.

На интернет-террориста завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Суд признал мужчину виновным и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме, а части — в колонии строгого режима. Согласно приговору, после освобождения пособник террористов в течение двух лет не сможет пользоваться Интернетом.

1 Организация запрещена на территории РФ.