В Идлибе установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова. ФАН-ТВ

Память российского летчика Романа Филипова увековечили на месте его гибели в Сирии. Мемориальную табличку установили на камне, за которым сбитый боевиками пилот штурмовика Су-25 до последнего отбивался от террористов. На этом месте майор Филипов принял героическое решение и подорвал себя гранатой.

«Здесь, 3 февраля 2018 года, принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава», — указано на русском и арабском языках на табличке.

В этом году удалось освободить от террористов территорию города Сераки, где погиб Роман Филипов. 3 февраля 2018 года СУ-25, которым управлял российский пилот, был сбит. Катапультирование привело к тому, что после приземления его окружили боевики. Укрывшись за тем самым камнем, на котором теперь установлена памятная табличка, майор Филипов отбивался до последнего. Но когда террористы подошли слишком близко, летчик подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов!».

Установкой таблички занимались сирийские и российские военные, они провели торжественную церемонию и возложили к памятному месту цветы. Также в мероприятии участвовал военный оркестр и иерей, который освятил место гибели российского летчика-героя. В конце сослуживец возложил к камню пилотку, которую Филипов оставил по традиции другу, чтобы после командировки вернуться домой.