Дана Борисова предостерегла Волочкову от пьяных походов в сауну

Москва, 18 мая. Дана Борисова предрекла экс-приме Большого театра Анастасии Волочковой страшную смерть в сауне. По мнению ведущей, балерину ждет такой конец в недалеком будущем, если она не откажется от своего пристрастия к алкоголю.

По мнению Борисовой, то, что Волочкова злоупотребляет спиртным, видно по ее отекшему лицу, мешкам под глазами, нездоровому цвету кожи.

«Конечно, она зависимый человек, она алкоголик. Ей надо лечиться, менять свою жизнь», — заявила Дана в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Борисова предупредила, что в один прекрасный день танцовщица может «набухаться, пойти в свою знаменитую сауну, поджечь не ту веточку или упасть под лавочку и задохнуться».

Фотографии знаменитых шпагатов Волочковой, которые не раз становились поводом для многочисленных шуток в соцсетях, по мнению Даны, были сделаны, когда балерина была выпившей. По словам Борисовой, Анастасия позволяет себе пропустить несколько бокалов вина даже перед тренировками.

«Она никогда не признает свою болезнь и проблемы, даже если люди будут видеть ее опухшей, с запахом алкоголя, с немытой головой», — добавила Борисова.

Сама звезда передачи «Армейский магазин» тоже страдала зависимостью от различных веществ. В какой-то момент ей даже пришлось лечь на реабилитацию в клинику в Тайланде, отмечает «Ридус». После этого она предлагала Волочковой пройти лечение в том же рехабе, но та очень оскорбилась, отвергла это предложение и заблокировала Борисову в соцсетях. Позже она даже подала на Дану в суд за высказывания о ее алкоголизме.