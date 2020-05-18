«Союзплодоимпорт» обжалует арест товарных знаков на водку за рубежом

Москва, 18 мая. Госпредприятие «Союзплодоимпорт» намерено обжаловать арест принадлежащих ему водочных товарных знаков на территории Бенилюкса, сообщили в пресс-службе компании.

«Союзплодоимпорт» считает неправомерным арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и России.

«Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Ранее издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщало, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на товарные знаки «Столичная» и «Московская», которые принадлежат госпредприятию «Союзплодоимпорт». Отмечается, что активы могут продать на аукционе в сентябре этого года.