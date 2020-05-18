Китайские военные назвали российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире

Пекин, 18 мая. Российский Су-34 является лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире, заявили китайские эксперты. По их словам, воздушное судно обладает выдающейся маневренностью, высокой скоростью и мощным арсеналом для уничтожения различных наземных и водных целей.

Кроме того, в воздушном бою истребитель противостоять современным перехватчикам. Как пишет издание «Хуаньцю шибао», военные уточнили, что Су-34, как и Су-27, способен выполнить фигуру высшего пилотажа «Кобра». При этом Су-34 отличает способность «наносить удар по земле с воздуха» и «огромная мощь», так как бомбовая нагрузка составляет восемь тонн.

Китайские специалисты напомнили, что на борту истребителя можно расположить 12 образцов вооружения. Это, в том числе, ракеты для поражения наземных и надводных целей. Также в самолете можно установить управляемые и кассетные авиационные бомбы.

«Самая узнаваемая часть самолета — его нос, напоминающий по форме «утиный клюв» — это настоящий конструкторский шедевр. Приплюснутая передняя часть не только придет оригинальность внешнему облику истребителя, но также дает немалые преимущества», — подчеркнули китайские военные.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал о новых вооружениях для истребителей Су-57. Слюсарь сообщил, что в данный момент проводятся интенсивные испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

Су-57 — отечественный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов наземных, надводных и воздушных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Истребитель отличается высокой маневренностью, оснащен высокотехнологичным комплексом бортового оборудования.