Дерзкая Степаненко показала фото в платье на голое тело

Москва, 18 мая. Российская юмористка и телеведущая Елена Степаненко опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой запечатлена в длинном платье в пол без бюстгальтера.

Артистка заметила, что многие годы остается верна себе в модных предпочтениях и выбирает длину макси. В качестве доказательства она выложила коллаж, на котором ее действительно можно увидеть в разные годы в длинных платьях с подчеркнутой талией.

«Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою «изюминку». Да и мужчинам есть что додумать», — написала она.

Однако на архивном снимке Степаненко почему-то облачена в платье без нижнего белья. Возможно, в молодости артистка носила наряды таким образом, чтобы привлекать внимание противоположного пола.

Подписчики не упустили возможность указать звезде телеэкрана на эту пикантную деталь. Одна из поклонниц отметила, что такое провокационное ношение наряда во времена СССР было настоящей дерзостью.

«Было дерзко в советское время выйти без бюстгальтера под платье», — заметила jelena_osmolovska. «Я в молодости тоже не носила бюстик!» — сообщила litvnina. «Конечно, додумывается», — написал sergejbor1.

Впрочем, в большинстве оказались те, кто оставил восхищенные отзывы артистке, отметив ее стройность и прекрасный вкус. Некоторые даже выразили мнение, что с годами Степаненко стала выглядеть только лучше.

«Вам очень идут длинные платья, королевы в мини не ходят!»; «Тот случай, когда фото с прошлого уступает настоящему», — прокомментировали фолловеры.

Напомним, что собственный профиль в Instagram у известной юмористки появился совсем недавно, однако на него уже подписались более 19 тысяч пользователей.