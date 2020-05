Дерзкая Степаненко показала фото в платье на голое тело

Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. ???? ❤️ Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою “изюминку”. Да и мужчинам есть что додумать ???? ⠀ А какую длину предпочитаете вы, девочки: макси, миди или, может быть, мини? ????

A post shared by Шоу Ещё Не Вечер! (@esheneve4er) on May 16, 2020 at 9:06am PDT