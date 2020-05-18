Культовый мультсериал «Смешарики» вернется на экраны после десятилетнего перерыва

Москва, 18 мая. Новый сезон популярного российского мультсериала «Смешарики» про забавных животных выйдет в России впервые за десять лет.

Истории про полюбившихся детям Копатыче, Совунье, Ежике, Лосяше, Кроше и Бараше можно увидеть 18 мая в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». Этой осенью сериал выйдет на детских телеканалах, пишет «Ридус».

Авторы проекта сделали сезон из 52 эпизодов. Над сериалом работали те же аниматоры, что и в 2003 году. Создатели хотели сделать проект максимально близким к первым сезонам.

Продюсер проекта Юлия Николаева рассказала, что в новых сериях сценаристы затронули темы настоящей дружбы, искренней любви и правильного выбора. «Смешарики» нравятся и взрослым, и детям благодаря юмору, красочным героям и многослойности повествования, пишет «Вечерняя Москва».

На данный момент выпущено более двухсот серий. «Смешарики» созданы при поддержке министерства культуры России. Благодаря популярности сериала три полнометражные картины о его героях были приняты зрителями с восторгом.

Мультфильмы были показаны в отечественных и зарубежных кинотеатрах. Параллельно авторы сделали новогодний и несколько других спецвыпусков.