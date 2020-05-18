В Госдуме опровергли сокращение накопительной части пенсии в 2021 году

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной части пенсии. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на подготовленный Минтруда РФ законопроект. Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, к чему нужно готовиться пенсионерам.

По данным «Известий», месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это объясняется тем, что срок выплаты накоплений увеличился на шесть месяцев — до 264 месяцев или до 22 лет.

Как пояснила Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, речь идет о законопроекте «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год».

«Такой документ принимается ежегодно, и в нем не прописано, что накопительная часть пенсии будет уменьшена на столько-то в связи с тем-то и тем-то. Документ разрабатывается на основе существующей методики расчета. А она основывается на том, что в России ежегодно увеличивается продолжительность жизни. Причем, она растет больше, чем на шесть месяцев, но методика расчета позволяет увеличивать срок выплаты накопительной части пенсии только на полгода, что и происходит ежегодно. Если этого не будет происходить, тогда будет достаточно сложно выплачивать пенсии долгожителям», — объяснила Светлана Бессараб.

При этом депутат Госдумы не взялась говорить за 2020 год, поскольку «пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры вызывают определенные опасения».

«Но у нас еще ни разу не было снижения накопительной части пенсии, несмотря на то, что увеличение срока ее выплаты на шесть месяцев происходило ежегодно», — подчеркнула парламентарий.

Светлана Бессараб отметила, что если бы инвестиционный портфель Пенсионного фонда России не работал, то общую сумму пенсионных накоплений граждан делили бы на максимальное количество месяцев, которые они могут выплачиваться, и тогда месячная сумма накопительной пенсии россиян действительно ежегодно сокращалась бы.