МИД Украины прокомментировал переговоры Козака в Германии

Киев, 18 мая. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак ездил в Берлин из-за недостатка коммуникации.

По его словам, «ничего тайного и срочного» там не было. Ранее сообщалось, что 13 мая Козак находился с однодневным рабочим визитом в Берлине. Он прибыл в германскую столицу по приглашению ФРГ для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины.

Кроме того, Козак отправился в Берлин для встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером. По итогам встреч премьер уточнил, что состоявшиеся переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были конструктивными и протекали в деловом ключе.

Как пишет «РБК-Украина», германская сторона отказалась давать комментарии, сославшись на «рабочий уровень» переговоров.

«Был недостаток коммуникации конкретно между господином Козаком и советником Ангелы Меркель по внешней политике Яном Хеккером. И таким способом этот недостаток решили устранить, чтобы не по телефону, а просто сесть и пообщаться. Но ничего такого тайного и срочного, уверяю вас, не было», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.