Бочкарева обрушилась на Муцениеце за жалобы на мужа-«колотушку»

Москва, 18 мая. Звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева обрушилась с критикой на актрису Агату Муцениеце, которая пожаловалась на побои со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Это и другие признания Агаты о жестоком обращении со стороны супруга вызвали громкий общественный резонанс, в том числе, и среди коллег семейной пары. В актерской среде Прилучного уже прозвали «Пашей-колотушкой». Кто-то сочувствует Муцениеце, кто-то не верит ей, кто-то, как Бочкарева, критикует.

По мнению Натальи, Агата в этой ситуации ведет себя как «неправильная жена», потому что замужняя женщина должна не выносить сор из избы и не заявлять всему свету о проблемах в семье, ведь это такое личное дело. Бочкарева убеждена, что Муцениеце просто «пиарится», рассказывая направо и налево о пьющем Павле, который поднимает на нее руку

«Я считаю, если ты кому-то рассказываешь, что творится в твоей семье, то ты уже неправильно себя ведешь как жена», — цитирует ее Cosmo.

Бочкарева поразилась, что Агата не может решать вопросы со своим мужем, «в своем микрогосударстве».

Отметим, что схожую с позицию с Дашей Букиной (главная героиня в ситкоме «Счастливы вместе». — Прим. Фан) занял Михаил Полицеймако. По его мнению, «Паша не выглядит монстром» и ведет себя как «воспитанный парень», а Агате он не верит. К слову, самого Полицеймако тоже обвиняла в домашнем насилии его экс-жена Ольга Лысак.

Михаил и сам признался в этом в эфире шоу «Секрет на миллион». Он заявил, что поднял руку на Лысак один раз, когда та якобы подралась с его матерью. По словам актера, он вырубил Ольгу сразу «одной левой».