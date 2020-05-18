Прокуратура Москвы проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции

Москва, 18 мая. Московская прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ об утечке паспортных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на сервисах по оплате штрафов по уникальному идентификатору начислений штрафов за нарушение самоизоляции в столице можно найти персональные данные нарушителя — фамилию, имя, отчество, паспортные данные.

В департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что такое может произойти, если человек передает данные третьим лицам или публикует в Сети скриншоты постановления с УИН штрафа, отметила «Вечерняя Москва».

«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры Москвы.

Отмечается, что прокуроры проверят исполнение ответственными лицами федерального законодательства о персональных данных и при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

По состоянию на 10 мая в Москве выписано 35 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции. Как сообщил RT, более 1,2 тысячи человек были задержаны в московском регионе за нарушение режима самоизоляции в период майских праздников.