Россияне, застрявшие в Африке, вернулись домой

Граждане России, вынужденные остаться заграницей из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением эпидемии коронавирусной инфекции, успешно вернулись домой.

Россияне переносили разлуку с родиной по-разному. Если судить по сообщениям в различных российских сообществах в Telegram, в целом паники не наблюдалось: россияне хорошо проводили время на карантине и спокойно ждали информацию от посольств. Однако, часть российских граждан, опасаясь эпидемии, всеми силами хотели вернуться домой. Застрявшие на африканском острове Занзибар российские туристы выложили водорослями на пляже просьбу о помощи. Видео впоследствии было опубликовано в Telegram-канал LifeShot. Группа россиян из ЮАР отправили обращение в Telegram-канал Марата Баширова «Политджойстик», в котором подробно изложили свою ситуацию, в надежде получить помощь и вернуться на родину как можно скорее.

Проблема наконец-то решилась. Утром 15 мая самолет с 56 гражданами РФ на борту покинул столицу Маврикия город Порт-Луи. После этого самолет направился в Йоханнесбург, ЮАР, чтобы забрать еще около 100 человек. Всех россиян, находившихся в Йоханнесбурге, сотрудники посольства РФ собрали в православном храме, напоили чаем и централизованно привезли в аэропорт. После этого воздушное судно отправилось на остров Занзибар, Танзания, где самолет ожидало еще около 120 человек.

По словам сотрудников дипведомств, этот рейс был предназначен для граждан, которые по каким-то причинам оказались в странах Восточной и Южной Африки, когда там был введен карантин из-за коронавируса.

Как сообщает посольство России в ЮАР, В настоящий момент прорабатывается вопрос об организации еще одного такого рейса, поскольку в Кейптауне остается большая группа соотечественников.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.