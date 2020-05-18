В Совфеде объяснили, почему ЕС не пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной

Украина, пытаясь пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС, пожинает плоды своей политической недальновидности; Евросоюз не станет отказываться от действующего договора. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Пересмотр соглашения

Киев собирается добиться обновления торговой части соглашения об ассоциации с Европейским союзом. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее бывший премьер Украины Алексей Гончарук заявлял, что Киев выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации с Евросоюзом из-за наращивания экспорта.

«Будет апдейт, будет обновление торговой части. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ о том, как мы это видим, на чем должны сосредоточиться, ждем от них фидбэк. На этой неделе разговаривал с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. Мы с ним обсуждали этот вопрос, договорились ускорить рассмотрение наших предложений в Еврокомиссии», — рассказал Кулеба.

При этом украинский дипломат не сообщил других подробностей.

«Россия предупреждала»

Сенатор Олег Морозов напомнил, что еще когда при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче обсуждалась конструкция соглашения об ассоциации с ЕС, Россия предупреждала Киев, что соглашение крайне невыгодно.

«Украинской стороне понадобилось «немного» лет, чтобы украинцы это осознали. И теперь они требуют пересмотра этого соглашения. Кстати, мы, Россия, тогда были не против этого соглашения. Мы просто говорили о том, что оно должно быть сбалансировано нормальными отношениями с Россией, в том числе экономическими. И тогда был бы найден некий баланс интересов», — пояснил Олег Морозов.

Политик обратил внимание, что сегодня конструкция сломана. У Украины нет нормальных отношений с Россией, а диалог между Киевом и ЕС не устраивает украинскую сторону.

«У меня очень скептическое отношение к тому, что европейцы пойдут на какой-либо пересмотр соглашений. Во-первых, во имя чего? Не очень понятно. Во-вторых, ЕС сам навязал Украине это соглашение, которое она и приняла добровольно. Причем под давлением улиц, как мы помним. Это было одно из главных требований к Януковичу. Теперь какая мотивация к пересмотру? Вы подумали и поняли, что ошиблись? Куда же вы смотрели, когда его заключали? Думаю, европейцы не пойдут на пересмотр. Украина сама из политических соображений приняла эту навязанную ей конструкцию, согласилась, зная о всех ее минусах. И вот теперь пожинает плоды собственной недальновидности», — заключил Олег Морозов.

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок Евросоюза. Кроме зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.