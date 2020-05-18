Скифское золото и другие проблемы музеев на карантине обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 18 мая, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как музеи пережили карантин».
18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев. Коронавирус и самоизоляция повлияли на музеи, которые оказались закрытыми для посетителей. Однако их работа не остановилась. Сотрудники работают с фондами и хранилищами, развивают онлайн-проекты, проводят научные исследования.
В рамках нашего эфира мы поговорим о выходе музеев из режима самоизоляции, обсудим их потери и достижения, узнаем, как изменится музейное дело после пандемии коронавируса, какова судьба скифского золота, которое было вывезено на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Напомним, суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции скифского золота из-за коронавирусной эпидемии.
Эти и другие темы нам раскроют специалисты:
— Сорокина Дина, директор музея «Ельцин-центр»;
— Клюев Владимир Валентинович, директор Военно-исторического музея Черноморского флота;
— Драпеко Елена Григорьевна, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре;
— Головнёв Андрей Владимирович, директор музея «Кунсткамера»;
— Церетели Василий Зурабович, директор Московского музея современного искусства.
Спикером в студии выступит Цветкова Елена Анатольевна, директор по развитию Национального шоу-музея «Гранд макет Россия».
Вы можете также задать своей вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
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