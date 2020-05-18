Сирия, 18 мая. В Ракке самодельная бомба детонировала в здании штаб-квартиры «Демократических сил Сирии». Группа неизвестных попыталась штурмом взять тюрьму «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Террористы «Исламского государства»1 убили четырех человек во время вылазки в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели рейд и уничтожили укрытия и боеприпасы «Исламского государства» на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирные поселения в Большом Идлибе и отразила нападение неизвестных на тюрьму в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери при взрыве самодельной бомбы в штаб-квартире в Ракке.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило вылазку и перекрыло на несколько часов трассу в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии объявило о регистрации семи новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывающих из Кувейта. В результате чего число заражений, зарегистрированных в Сирии, достигло 58 человек. Число выздоровевших пациентов по-прежнему 36 человек, еще трое скончались.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в сети Twitter OGN Report сообщает, что группа террористов «Исламского государства» предприняла вылазку у населенным пунктам Аш-Шула и Кабаджиб. Террористы сумели на несколько часов перекрыть движение на трассе Дейр эз-Зор – Дамаск. Как уточняет военный корреспондент Олег Блохин, группа из 10-14 вооруженных боевиков тормозила гражданский транспорт на трассе, вытаскивая людей их автомобилей и отбирая у них деньги и ценности. Один автомобиль был расстрелян за отказ остановиться, террористы расправились со всеми пассажирами. В указанный регион прибыли сирийские военные и местные бойцы Сил национальной обороны, вынудив нападавших скрыться на угнанном автомобиле и пикапах. В результате вылазки террористов погибли четверо гражданских лиц.

По данным портала Al Masdar, сирийская армия и бойцы «Лива аль-Кудс» совершили успешный рейд в районе пустыни Бадия, где обнаружили и зачистили укрытия «Исламского государства». В результате отрядам удалось захватить оборудование и припасы, оставленные террористами.

Провинция Идлиб

По информации агентства Step News в районе Араб-Саид города Идлиб группа неизвестных вооруженных лиц совершила нападение на центральную тюрьму, где содержат заключенных «Хайят Тахрир аш-Шам». По информации источника между боевиками группировки и нападающими завязалась перестрелка, которая привела к потерям с обеих сторон.

Как передает РИА Новости, на юге провинции продолжились столкновения на линии разграничения сил вооруженных группировок и правительственных войск. «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляла населенные пункты в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия. Согласно брифингу руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев, под удар попали населенные пункты Джубас, Кавкаба, Мардих, Урм ас-Сугра и Кафр-Бетих в Идлибе, деревня и на стыке административных границ с Латакией и расположенный в Алеппо поселок Кафр-Тала.

В ответ подразделения сирийской армии открыли огонь по опорным пунктам террористов у поселения Сафухан и деревни Аль-Фатира, огонь их пулеметов был открыл по укреплениям группировки у города Хазарин. Согласно данным портала Step News, утром были возобновлены разведывательные вылеты беспилотников ВКС РФ в воздушном пространстве над поселком Ариха и его окрестностями.

Провинция Ракка

В штаб-квартире «Демократических сил Сирии» в городе Ат-Табка прогремел взрыв. По информации портала Aleppo AMC, самодельная бомба была подброшена в здание штаба неизвестными боевиками, предположительно из состава «Исламского государства». По предварительным данным ранения получили шесть курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.