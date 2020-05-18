Минсельхоз выступил против запрета на ввоз продукции с ГМО в Россию

Москва, 18 мая. Минсельхоз РФ не поддержал предложение губернаторов отменить постановление, упрощающее ввоз в Россию генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Об этом сообщили в министерстве.

Напомним, 16 апреля 2020 года было принято постановление, утвержденное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно документу, ГМО соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных, до конца 2020 года освобождены от государственной регистрации, напоминает НСН. Губернаторы попросили отменить это постановление, поскольку увидели в таких правилах угрозу для местного производства и здоровья россиян.

Как рассказали РБК в Минсельхозе, сейчас оснований для отмены постановления нет. В ведомстве заверили, что Россельхознадзор обеспечит проверку качества и безопасности ввозимых соевых бобов и соевого шрота, передает RT.

Кроме того, в министерстве пояснили, что отмена постановления приведет к дефициту кормовой базы, что негативно скажется на работе животноводческих предприятий. Также отмена постановления грозит повышением цен на всю животноводческую продукцию, поскольку на российском рынке фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов.

Ранее эксперты Роскачества провели исследование 33 марок консервированной кукурузы. ГМО специалисты не обнаружили ни в одном товаре.