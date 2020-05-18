Политолог объяснил идею США с видеоиграми желанием Вашингтона оболванить украинцев

Москва, 18 мая. Стремление Госдепа США решить социальные проблемы Украины с помощью видеоигр — очередной элемент развязанной Западом информационной войны против РФ. Об этом заявил руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По его мнению, заявленный Госдепартаментом конкурс — чистая фикция, поскольку никакая видеоигра не способна решить ни одной социальной проблемы.

Родионов полагает, что таким образом США совместно с правительством Украины хотят воспитать «пласт ограниченных людей», которых не интересует реальная жизнь, так как они пропадают в виртуальной реальности.

«Это определенная подмена социальных понятий, и есть немало примеров, когда подростки настолько погружались в игровое пространство, что уже не могли найти себя в реальном мире. Нередко это заканчивалось трагически», — сказал политолог в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Политолог видит в идее с играми влияние Штатов на украинское общественное мнение, которое оказывается в рамках информационной войны, развернутой Вашингтоном в отношении целого ряда стран. Родионов напомнил, что с 2014 года на Украине последовательно ведется антироссийская пропаганда.

«Мы видим, как американские фильмы и видеоигры уже десятилетиями создают из России и ряда других стран образ общемирового зла, врага и приоритетного противника. Сомнений, что эти же тезисы будут подвязаны к создаваемым на Украине за деньги США видеоиграм, просто нет», — уверен он.

По словам Родионова, таковы политические реалии Украины, оказавшейся под внешним управлением США. Теперь американская сторона будет продвигать свои ценности в государстве не только через СМИ и историю, но и видеоигры.

«В Древнем Риме плебсу принято было давать хлеба и зрелищ, США на Украине корректируют этот метод. Хлеба явно не дадут, а зрелища — пожалуйста, в виде игр с нужным идеологическим посылом. Этого добра будет немало. Тем более, что в играх США даже история подается так, чтобы воспитывались откровенно тупые и идеологически «перекошенные» люди», — подчеркнул спикер.

Родионов резюмировал, что Украина с 2014 года радостно принимает все, что дает Запад, поэтому примет и оболванивающие видеоигры, тем более — это довольно выгодный бизнес. США, в свою очередь, выберут и заберут себе наиболее перспективных разработчиков, лишив страну потенциала в развитии целой отрасли.