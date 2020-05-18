Киев, 18 мая. Если Киеву не удастся договориться с Ираном по ситуации со сбитым под Тегераном «Боинг» «Международных авиалиний Украины», то власти страны пойдут «путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно». Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что бортовые самописцы со сбитого близ Тегерана самолета можно будет вернуть в страну​​​. При этом офис генерального прокурора Украины заявлял, что вопрос передачи Киеву «черных ящиков» все еще остается нерешенным.

Кулеба подчеркнул, что странам нужно «цивилизованно договориться». Как пишет «РБК-Украина», сейчас стороны договариваются, как можно вернуть «черные ящики». Украина пригрозила «преследовать» Иран за сбитый «Боинг», если не сможет договориться.

«Если быстро договориться с Ираном у всех нас не получится, то мы пойдем долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно, за то преступление, которое было совершено», — подчеркнул он.

Самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» был сбит вскоре после вылета из аэропорта Тегерана ранним утром 8 января. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. В числе погибших оказались граждане Ирана, Канады, Украины, Соединенного Королевства, ФРГ, Афганистана и Швеции. Граждан РФ на борту воздушного судна не было.

Иранские власти признали свою вину. Системы ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность после агрессивных действий Соединенных Штатов.

3 января американские военные нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Впоследствии выяснилось, что распоряжение об убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Смерть Сулеймани привела к серьезному обострению на Ближнем Востоке. Иран ответил Вашингтону двумя атаками по базам в Ираке.