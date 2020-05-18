Прокуроры выявили в более чем 10 регионах России нарушения при выплатах медикам

Москва, 18 мая. Прокуроры, проверяющие порядок выплат работающим с пациентами с коронавирусом медикам, выявили нарушения в более чем десяти регионах России, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверить, как производят стимулирующие выплаты врачам, медперсоналу и водителям скорой помощи, и незамедлительно принять меры при обнаружении нарушений.

«В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны», — сказал Иванов.

По его словам, меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Мурманской, Новосибирской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях.

Иванов добавил, что медработники, которые полагают, что их права на получение выплат нарушены, могут обратиться в прокуратуру, в том числе с помощью интернет-приемных.

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям машин скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании 11 мая глава государства сообщил, что выплаты за апрель должны быть произведены до 15 мая.