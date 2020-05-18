Пьяные британские военные снялись голыми у мемориала погибшим летчикам

Лондон, 18 мая. Британские военные сфотографировались голыми на самолете «Красная стрела» Королевских ВВС Великобритании, возле которого находится мемориальная табличка в память о погибших в 2011 году летчиках. Об этом пишет газета The Sun.

Как стало известно изданию, трое британских военных отправились к мемориалу после алкогольной вечеринки. Фотосессию обнаженные солдаты устроили на авиабазе Скамптон в графстве Линкольншир. 49-летний сержант Тейлор опубликовал снимки в Facebook, написав, что он и его друзья «захватили базу». Затем военнослужащий удалил провокационные фотографии, однако они уже успели распространиться в Сети.

«Солдаты были обнажены, за исключением их полкового головного убора. Это наносит ущерб репутации армии и батальона. Это очень неуважительно», — прокомментировал ситуацию источник The Sun.

Друзья Тейлора сообщили, что он «опустошен и растерян», поскольку не осознавал значения «Красной стрелы». Помимо сержанта, участие в фотосессии приняли двое военнослужащих 27 и 30 лет.

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