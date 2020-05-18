Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустили в России



Москва, 18 мая. Массовое производство нового сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании.

Точность нового теста составляет более 96%. Причем система способна показать наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях.

Сверхточный тест основан на методе полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признают этот метод наиболее надежным и точным. Пробы для анализа берут со слизистой оболочки во рту или в носу тестируемого. Как вариант может исследоваться также мокрота из легких.

Отметим, что «ТестГен» входит в Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано». Росздравнадзор выдал компании регистрационное удостоверение на тест-систему 15 мая.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в России было проведено более 7,1 млн тестов на COVID-19. C начала эпидемии было диагностировано 290 678 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

70 209 человек выздоровело, 2 722 пациентов скончались.

Сегодня впервые за долгое время порог выявления новых случаев коронавируса был менее 9 тысяч. С 12 мая в ряде регионов начали постепенно отменять введенные ограничительные меры, которые действовали, начиная с 30 марта для борьбы с взрывным распространением COVID-19.