Олейник предупредил, что США в ходе «серьезных игр» что-то «хапнут» на Украине

Игры властей США на Украине приводят к обнищанию государства и краже его ресурсов. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Госдепартамент США ранее озвучил намерение решить социальные проблемы на Украине с помощью «серьезных игр».

«Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счет разработки «серьезных игр», — сказано в документе американского ведомства.

Как передает RT, американские власти планируют в рамках проекта собрать около 50 разработчиков с Украины. Для них проведут семинар по социальным вопросам, на котором участники будут работать над «серьезными играми». Курировать проект будут украинские и американские специалисты, среди которых будут даже производители видеоигр. Мероприятие должно пройти в начале сентября. Вашингтону проект обойдется в 100 тысяч долларов.

Олейник подчеркнул, что для простого украинца термин «серьезные игры» звучит непонятно, но интересно. Он предупредил, что власти США в результате этого проекта что-то «хапнут».

«Дело в том, что Украина не является субъектом, а на самом деле объект. Это значит, что какие-то игры США уже давно на Украине затеяли, ведь там остались неприватизированными еще водные ресурсы и леса. В эти игры на Украине мы играем уже 30 лет. Никакой пользы от грантовской деятельности (выдачи грантов. – Прим. ФАН) на территории Украины нет, — рассказал собеседник ФАН. — Все это превращается в конечном итоге в обнищание страны, грабеж ее ресурсов».

Усиление влияния США на Украине через подобные «игры» может закончиться вытеснением украинских олигархов и бизнеса из страны, считает политик.

«Олигарху [Александру] Онищенко господин [Джордж] Сорос предложил продать свой газовый бизнес. Приблизительно такие игры на Украине будут происходить», — пояснил Олейник.

Экс-депутат Рады заметил, что власти США часто «плохое содержание прекрасно упаковывают», когда насаждают свои демократические ценности другим странам.

«Понятие демократия по-американски — это сила, оружие, насилие. Как правило, содержанием всегда становится война. Что в этот раз будет упаковано — это другое дело, а поэтому нужно быть очень осторожными. США уже многое взяли под контроль через такие игры под видом укрепления демократии и борьбы с коррупцией. Например, во всех наблюдательных советах государственных компаний на Украине сидят иностранцы. Органы по борьбе с коррупцией полностью укомплектованы представителями США. Снять их президент не может, потому что не позволяет законодательство», — констатировал Олейник.

Ранее сообщалось, что США собираются взять под полный контроль остатки авиационной промышленности Украины. Как заявил украинский посол в США Владимир Ельченко, будущее украинского государственного предприятия «Антонов» теперь зависит лишь от сотрудничества с американской компанией Boeing.